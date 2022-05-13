الولايات المتحدة تواجه نقصاً حاداً في حليب الأطفال.. وبايدن يتدخل

Advertisement

شارك الرئيس الأميركي جو بايدن شخصياً في حل مشكلة نقص حليب الأطفال حديثي الولادة، متعهداً بإزالة العقبات لزيادة العرض ومهدداً المضاربين، في أزمة حادة سببها اختلال سلاسل التوريد العالمية.ويقدر نقص حليب الأطفال بنسبة 40-50%، وبدأت متاجر البيع بالتجزئة الكبيرة في تقنين المبيعات في يد واحدة، وتكشف نقاش في المؤسسة السياسية حول ما إذا كان سيتم إعطاء الأولوية للأطفال الأمريكيين على أطفال المهاجرين غير الشرعيين.وقال البيت الأبيض: "تحدث الرئيس بايدن اليوم مع تجار التجزئة والمصنعين، بما في ذلك وول مارت وتارغت وريكيت وغيربر، لمناقشة كيف يمكننا العمل معا لمساعدة العائلات في الحصول على حليب الأطفال."وبالإضافة لاختلال سلاسل التوريد العالمية، تعاظم النقص بسبب سحب دفعات كبيرة من حليب الأطفال في شباط الماضي من الأسواق، بعد أن اشتبه المنظمون في تلوث خط إنتاج شركة Abbott بالبكتيريا المسببة للأمراض.وفي نهاية الاجتماع، تعهد بايدن بتبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تحكم دخول تركيبات الحليب إلى المتاجر، وزيادة الواردات، واتخاذ إجراءات ضد المضاربين الذين يعيدون بيع أغذية الأطفال على الإنترنت بسعر أعلى عدة مرات من البيع بالتجزئة.وانتقد حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إدارة بايدن لاستمرارها في شحن الحليب الصناعي المختفي من الأسواق إلى مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.