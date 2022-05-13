Advertisement

عربي-دولي

الموت يغيّب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

Lebanon 24
13-05-2022 | 06:17
A-
A+
Doc-P-951812-637880448412510970.jpg
Doc-P-951812-637880448412510970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيّب الموت، اليوم الجمعة، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام". 
 
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:19 | 2022-05-13
13:00 | 2022-05-13
12:30 | 2022-05-13
12:00 | 2022-05-13
11:00 | 2022-05-13
10:30 | 2022-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website