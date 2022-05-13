الموت يغيّب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

غيّب الموت، اليوم الجمعة، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.