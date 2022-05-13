بوريل: المفاوضات بشأن نووي إيران "أعيد فتحها"

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أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، أنه "أعيد فتح" المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الذي يشهد حالة من الجمود منذ عدة سنوات.وقال بوريل من فانغلز في شمال ألمانيا، حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: "المفاوضات كانت متوقفة وأعيد فتحها".وأوضح أن رد إيران كان "إيجابيا بدرجة كافية" بعد أن نقل المنسق إنريكي مورا رسالة مفادها أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه.وأضاف بوريل: "هذه الأمور لا يمكن حلها بين عشية وضحاها... دعونا نقول إن المفاوضات توقفت ثم تحلحل الموقف وهذا يعني أن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق نهائي".وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس، وهو ما يرجع في الأساس إلى إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، الخميس، إن هناك فرصة ضئيلة لأن توافق الولايات المتحدة على رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة قريبا.