لافروف: الاتحاد الأوروبي تحول إلى لاعب عدواني

Advertisement

على وقع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب الذي فرض آلاف العقوبات عليها جراء العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن الاتحاد الأوروبي تحول إلى لاعب عدواني، ما يوحي بأن رغبة كييف في الانضمام إليه ليست "بريئة".كما أضاف في تصريح صحافي، الجمعة، أن "الاتحاد لم يعد منصة اقتصادية بناءة، بحسب ما تم إنشاؤه في البداية، بل تحول إلى لاعب عدواني، وبات يعلن بالفعل عن طموحاته خارج حدود القارة الأوروبية"، بحسب ما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية.انضمام كييفإلى ذلك، أشار إلى أنه على الرغم من التصريحات العلنية لقيادة كييف، فإنها تعلن في اتصالاتها مع بلاده أنها موافقة على الحصول على وضع حيادي وعدم انضمامها لأي تكتل.وفي وقت سابق قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديميري بوليانسكي، إن موقف بلاده من مسألة رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد تغير، وأصبح أقرب إلى الموقف من انضمامها إلى الناتو، مضيفا أن موسكو الآن "لا ترى فرقا بينهما".طلب عضوية رسمييذكر أن الرئاسة الأوكرانية وقعت في 28 شباط الماضي طلبا رسميا للانضمام على الفور إلى الاتحاد الذي يضم 27 دولة، وذلك بموجب إجراء خاص لأن "البلاد تدافع عن نفسها في مواجهة روسيا".