أوكرانيا تعد 41 قضية جرائم حرب روسية..هذه تفاصيلها!

قالت المدعية العامة الأوكرانية، الجمعة، إن مكتبها يعد 41 قضية جرائم حرب بحق الجنود الروس.

وصرحت إيرينا فينيديكتوفا في إفادة مباشرة على التلفزيون الأوكراني، مساء الجمعة، قائلة "لدينا 41 مشتبها في قضايا سنكون مستعدين لتقديمها إلى المحكمة. يتعلق جميعها بالمادة 438 من القانون الجنائي (الأوكراني) المرتبطة بجرائم الحرب، لكنها تتعلق بأنواع مختلفة من جرائم الحرب. هناك قصف للبنية التحتية المدنية وقتل مدنيين واغتصاب ونهب".

ولم يتضح بعد عدد المتهمين الذين سيحاكمون غيابيا.

وشهد يوم الجمعة أول محاكمة على جريمة حرب لفرد في الجيش الروسي بكييف، حيث مثل جندي روسي يبلغ من العمر 21 عاما للمحاكمة بتهمة قتل مدني أوكراني أعزل في الأيام الأولى من الحرب.

وقالت فينيديكتوفا إن اثنين آخرين من المشتبهين الموجودين جسديا في أوكرانيا من المرجح أن يواجهوا جلسات استماع أولية الأسبوع المقبل.