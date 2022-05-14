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عربي-دولي
التوتر يتصاعد.. روسيا تعلّق تزويد فنلندا بالكهرباء في هذا التاريخ!
Lebanon 24
14-05-2022
|
02:00
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تعلق روسيا تزويد فنلندا بالكهرباء نهاية الأسبوع الحالي، على ما أعلنت شركة إمداد الجمعة، في حين قلّلت شركة الكهرباء الفنلندية من أثر الاجراء الذي يتزامن مع تصاعد التوتر إزاء مسعى هلسنكي للانضمام إلى الحلف الأطلسي.
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لم تتسلم راو نورديك المتفرعة من شركة الطاقة الحكومية الروسية القابضة إنتر راو ومقرها هلسنكي، أي مدفوعات لقاء الكهرباء التي تزود فنلندا بها منذ السادس من مايو، على ما قالت المجموعة في بيان، مشيرة إلى عدم وجود طريقة لتسديد فواتير الكهرباء التي مصدرها روسيا.
وقالت إن "هذا الوضع استثنائي ويحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما"، مضيفة "أننا مجبرون على تعليق إمدادات الكهرباء اعتبارا من 14 ايار".
وتابعت الشركة "نأمل أن يتحسن الوضع قريبا" وأن يتم استئناف عمليات التسليم من روسيا.
من جانبها، قللت شركة الكهرباء الفنلندية "فينغريد" من تأثير الإجراء الذي أكدت استعدادها له.
وقال مسؤول العمليات في الشركة تيمو كوكونين في تصريح لوكالة فرانس برس "كنا مستعدين لذلك ولن يكون صعبا. يمكننا التعامل مع الأمر بزيادة قليلة في الواردات من السويد والنرويج"
وأعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها الخميس أنهما يؤيدان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "بدون تأخير"، موضحين أن قرار الدولة الاسكندينافية سيبلّغ للحلف الأحد.
ورد الكرملين قائلا إن انضمام فنلندا إلى حلف الأطلسي سيكون "بالتأكيد" تهديدا لروسيا، واعتبرت الخارجية الروسية أن روسيا "ستكون ملزمة اتخاذ إجراءات عسكرية تقنية بالمثل وغيرها من الإجراءات لإنهاء التهديدات لأمنها القومي" في حال انضمام فنلندا.
وشركة راو نورديك هي المورّد الرئيسي للكهرباء من روسيا إلى أسواق الدول الإسكندينافية، وتنشط في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2002.
المصدر:
سكاي نيوز
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