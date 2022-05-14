إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مياه الخليج وتعتقل طاقمها

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، احتجاز سفينة في مياه الخليج، تحمل "وقودا مهربا"، مشيرة إلى أنه تم اعتقال طاقمها.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان، مجتبى قهرماني، قوله إن "البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت السفينة التي كانت تحمل 42 ألف لتر من الوقود المهرب".

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وأضاف قهرماني أن "عناصر الفيلق الخامس التابع للحرس الثوري الإيراني، اتخذوا هذا الإجراء بالتنسيق مع النائب العام في المحافظة".

وأفاد بأن "طاقم السفينة المكون من 4 أفراد رهن الاعتقال لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية".

وأشار قهرماني إلى أن "مرتكبي التهريب المنظم للوقود، يحكم عليهم بالإضافة للغرامات والسجن، بمصادرة الممتلكات الناتجة عن الجريمة لصالح الحكومة".

ولم يقدم رئيس قضاة مقاطعة هرمزغان، مزيدًا من المعلومات حول هويات أفراد الطاقم الأربعة وجنسياتهم.