31
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
توقعات الاستخبارات الأوكرانية للحرب.. اليكم موعد النهاية
Lebanon 24
14-05-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب موقع "سكاي نيوز" توقع رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن تشهد الحرب في بلاده "منعطفا" في آب، وأن تُهزم روسيا "قبل نهاية العام"، مؤكدا أن كييف ستنجح في استعادة السيطرة على كل أراضيها.
Advertisement
وقال بودانوف في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بثت مساء الجمعة، إن الانتصار لن يكون "سهلا"، لكنه "سيحصل"، مبديا "تفاؤله" بالتطور الراهن للنزاع.
وأضاف أن "المنعطف سيكون في النصف الثاني من شهر آب"، و"غالبية العمليات العسكرية ستنتهي بحلول نهاية العام".
وفي رأي بودانوف، يتكبد الجيش الروسي خسائر جسيمة في العدد والعتاد، لأن "أوكرانيا تعرف كل شيء عنه ويشمل ذلك خططه العسكرية".
وأعلنت روسيا حتى الآن سيطرتها الكاملة على مدينة واحدة مهمة فقط هي خيرسون، جنوبي أوكرانيا.
وبعد الفشل على أبواب كييف، أعادت قيادة الأركان الروسية النظر في أهدافها وركزت هجومها على شرق البلاد وجنوبها.
وتشهد منطقة دونباس شرقي البلاد معارك شرسة راهنا، ونقلت هيئة الأركان الأوكرانية أن الجيش الروسي استخدم في منطقتي دونيتسك وتافريا "قذائف هاون ومدفعية وقاذفات قنابل ووسائل جوية لتكبيد الجيش الأوكراني أكبر قدر من الخسائر".
وتقدر وزارة الدفاع الأوكرانية الخسائر الروسية بأكثر من 26 ألف جندي و199 طائرة ونحو 1200 دبابة منذ بدء الهجوم في 24 شباط، وتتحدث مصادر غربية عن مقتل 12 ألف جندي روسي، فيما لا تتوافر أي إحصاءات مستقلة في هذا الصدد.
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مؤلمة في الناقورة.. هكذا فارق ابن الـ22 عاماً الحياة!
Lebanon 24
حادثة مؤلمة في الناقورة.. هكذا فارق ابن الـ22 عاماً الحياة!
13:51 | 2022-05-14
14/05/2022 01:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت.. ممثلة لبنانية شهيرة تحتفل بعبد ميلادها الـ 32 وتُفاجأ بإضاءة البوسفور باسمها! (صور)
Lebanon 24
على متن يخت.. ممثلة لبنانية شهيرة تحتفل بعبد ميلادها الـ 32 وتُفاجأ بإضاءة البوسفور باسمها! (صور)
23:30 | 2022-05-13
13/05/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرشحة تصاب بنوبة غضب ورافع شعار "رفض سطوة السلاح" يتودد
Lebanon 24
مُرشحة تصاب بنوبة غضب ورافع شعار "رفض سطوة السلاح" يتودد
01:15 | 2022-05-14
14/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت برفقة زوجها.. سيرين عبد النور بإطلالة مُثيرة وجريئة بالأسود شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ظهرت برفقة زوجها.. سيرين عبد النور بإطلالة مُثيرة وجريئة بالأسود شاهدوا كيف بدت (صور)
01:21 | 2022-05-14
14/05/2022 01:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV كما لم ترونها من قبل.. شاهدوا ماذا فعلت في الجيم (صورة)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV كما لم ترونها من قبل.. شاهدوا ماذا فعلت في الجيم (صورة)
03:45 | 2022-05-14
14/05/2022 03:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2022-05-14
بريطانيا: خيرسون الأوكرانية تستعد للانضمام إلى روسيا
16:30 | 2022-05-14
السعودية تعدم 3 "مدانين بجرائم مرتبطة بالإرهاب"
15:30 | 2022-05-14
اكتشاف مقبرة جماعية في النجف تضم أكثر من 100 رفات
15:00 | 2022-05-14
لافروف: الغرب شن حربا شاملة علينا لا يمكن التنبؤ بمدتها
14:30 | 2022-05-14
"فليسقط حكم المرشد".. تظاهرات الخبز تتواصل في إيران
13:30 | 2022-05-14
وسط استياء دولي.. إسرائيل تطلق تحقيقا في أعمال العنف خلال جنازة شيرين أبو عاقلة
فيديو
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
15/05/2022 04:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-05-13
15/05/2022 04:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)
00:23 | 2022-05-13
15/05/2022 04:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact