هجمات عبر الحدود بين تركيا وسوريا تقلق أميركا

بعدما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، وقوع قصف تركي على مواقع تابعة لقوات النظام ومجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية التابعة للأكراد (قسد) شمال شرقي حلب، عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه التطورات.

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وقالت واشنطن في بيان أصدره موقع السفارة الأميركية في دمشق، السبت، إن هناك قلق كبير من هجمات عبر الحدود بين تركيا وسوريا استهدفت مناطق مدنية.