هل تستطيع أوكرانيا إخراج الجيش الروسي من البلاد؟

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قبل أسبوعين فقط، كانت القوات الروسية تقصف مدينة خاركيف من مواقعها المتمركزة في ضواحي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، "تم دفع تلك القوات نفسها الآن لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا نحو الحدود الروسية في أعقاب هجوم مضاد أوكراني ناجح شجع كييف على رفع طموحاتها العسكرية وآمالها في طرد الغزاة خارج البلاد. قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لصحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الفائت: "النصر مفهوم متطور". وقال إن أوكرانيا يمكنها تحرير جميع أراضيها وهزيمة الأسطول البحري الروسي في البحر الأسود "إذا كنا أقوياء بما يكفي على الجبهة العسكرية" وإذا حصلت كييف على "المزيد من الدعم العسكري". وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وقع يوم الاثنين على حزمة مساعدات أوكرانية بقيمة 40 مليار دولار، أيضًا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يملك مخرجاً" من الحرب. يعتقد بعض المسؤولين الأوكرانيين السابقين أن قواتهم قد تدفع القوات الروسية للخروج قبل نهاية العام، بما في ذلك من منطقة دونباس الشرقية حيث يتركز القتال الآن".وتابعت الصحيفة، "قال أندري زاغورودنيوك، وزير الدفاع السابق ومدير مركز استراتيجيات الدفاع في كييف: "إن كنا نملك كل ما نحتاجه بحلول حزيران، فيمكننا إخراجهم بحلول تشرين الأول". كثير من مسؤولي ومحللي الدفاع الغربيين كانوا أكثر حذرا. حذرت أفريل هينز، مديرة المخابرات الوطنية الأميركية، الأسبوع الفائت من أن روسيا مهتمة بصراع طويل الأمد وأن بوتين لا يزال لديه أهداف "أبعد من دونباس". وتستمر الضربات الجوية الروسية والهجمات الصاروخية في ضرب البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، من السكك الحديدية ومنشآت الطاقة إلى مرافق تخزين الوقود والذخيرة. قال صمويل كراني إيفانز، المحلل العسكري في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث مقره لندن: "هناك رواية ناشئة عن فوز أوكرانيا. أعتقد أن الصورة الأكثر واقعية هي أن أوكرانيا لم تخسر بعد وروسيا لم تفز بعد". ومع ذلك، فإن زيادة التفاؤل الأوكراني تعكس كيف تغير التوازن العسكري بشكل كبير خلال ما يقرب من 80 يومًا من القتال".وأضافت الصحيفة، "قبل 24 شباط، عندما أمر بوتين بالهجوم، اعتقد الكثيرون أن القوات الروسية سوف تسيطر بسرعة على القوات الأوكرانية. ولكن في أعقاب الفشل الذريع للتقدم الروسي في كييف وشمال البلاد، فانتقل "التجنيد" النفسي إلى الاتجاه الآخر. قال ماتيو بوليج، زميل باحث أول في برنامج روسيا وأوراسيا في مركز أبحاث تشاتام هاوس، "النصر هو فضاء ذهني شخصي، وسرد، وأوكرانيا وحلفاؤها بحاجة لامتلاكه أكثر". وأضاف: "الأمر لا يتعلق بتضخيم ما خسرته روسيا ولكن ما تواصل أوكرانيا كسبه، وهذا الدعم الغربي يحدث فرقًا". ومن الأمثلة على ذلك معركة المعلومات حول بلدة بوباسنا الصغيرة على الحافة الغربية لمنطقة لوهانسك في دونباس. أحرزت القوات الروسية تقدمًا تدريجيًا هناك فقط منذ أن أعادت تركيز استراتيجيتها على السيطرة على المنطقة الشاسعة في أواخر نيسان. عندما استولت القوات الروسية على بوباسنا في 8 أيار، أي في اليوم السابق للاحتفال بيوم النصر السنوي لموسكو، وصفت وسائل الإعلام الروسية ذلك بأنه "تحرير" و"انتصار مهم". ووصفت وسائل الإعلام الأوكرانية ذلك بأنه "انسحاب" تكتيكي".وبحسب الصحيفة، "الصورة العامة هي طريق مسدود. تعتقد مجموعة فاغنر من المرتزقة الروس الخاصة أن هناك حاجة إلى ما يصل إلى 800 ألف جندي لهزيمة أوكرانيا بشكل حاسم، وفقًا لقناة على "تيليغرام" تديرها المجموعة. ومع ذلك، فإن روسيا لديها فقط 100000 جندي أو نحو ذلك منتشرة حاليًا في أوكرانيا. قال كراني إيفانز: "الروس يجلسون بعيدًا عن الخطوط الأمامية ويقصفون بقوة بالمدفعية، لكنهم يفتقرون إلى عدد كافٍ من المشاة للمتابعة، وما زالت عمليات أسلحتهم المشتركة ضعيفة". وأضاف: "الأوكرانيون في وضع معاكس: لديهم القوات والمهارات التكتيكية، لكنهم يفتقرون إلى القوة النارية. والنتيجة تتجلى في شيء من الجمود". لشن هجوم مضاد كامل، قالت أوكرانيا إنها بحاجة إلى مزيد من المدفعية بعيدة المدى لمهاجمة المواقع الروسية في عمق الجبهات الأمامية. قدم الحلفاء الغربيون حوالي 120 بندقية طويلة المدى. وقال ميروسلاف هاي، الضابط في أحد الألوية الخاصة في أوكرانيا، إن الجيش الأوكراني يحتاج أيضًا إلى المزيد من الشاحنات والعربات المدرعة والوقود. وقال: "القوات الأوكرانية لديها خبرة أكبر، وتكتيكات أفضل، ولوجستيات متفوقة، وقيادة وسيطرة أفضل. لهذا السبب يمكننا استخدام دروع أقل بشكل أكثر فعالية من الروس. لكنها لا تكفي لتغيير الحرب بشكل مطلق". وقالت النائبة ليودميلا بويميستر إن أوكرانيا تطلب أيضًا المزيد من الطائرات المقاتلة والطائرات المسلحة بدون طيار والدفاعات الجوية المتطورة لشن هجوم مضاد واسع النطاق. وأضافت: "بدون قوة جوية تحمي السماء، سيكون الهجوم الضخم تحديًا". ويقول محللون إن استمرار تقديم المساعدات العسكرية من الغرب على المدى الطويل يمكن أن يغير التوازن لصالح أوكرانيا".وتابعت الصحيفة، "تكبدت القوات الروسية خسائر فادحة. وقدرت المملكة المتحدة عدد القتلى في المعارك بـ15 ألفًا وجرح 30 ألفًا أو نحو ذلك، في حين يقول الأوكرانيون إن عدد القتلى الروس يبلغ 26 ألفًا. وبينما لا يزال بإمكان موسكو الاعتماد على الإمدادات الهائلة من المدفعية، يقول المسؤولون الأميركيون إن العقوبات الغربية أجبرت روسيا على استخدام رقائق الكمبيوتر من غسالات الصحون في بعض معداتها العسكرية. في غضون ذلك، يمتلك الجيش الأوكراني قاعدة قوة بشرية قوية، وتحل المعدات العسكرية الغربية ببطء محل أسلحتها التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، مما سيجعل من السهل توفير الذخيرة. قال بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، الأسبوع الفائت إن بريطانيا تدعم أيضًا أي دولة سابقة في معاهدة وارسو مثل بولندا إذا زودت أوكرانيا بطائرات ميج من الحقبة السوفيتية، وهي الخطة التي تم تأجيلها في آذار بعد مخاوف الولايات المتحدة من أن القيام بذلك قد يؤدي إلى انتقام روسي وتصعيد الحرب. ومع ذلك، فإن ما إذا كان هذا الدعم سيمكن أوكرانيا من استعادة السيطرة على البلاد بأكملها أمر غير واضح على الإطلاق. وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، "أمامنا مرحلة صعبة وطويلة من النضال من أجل التطهير الكامل لبلدنا وإقامة السيادة داخل حدود الدولة. لا يزال لدى روسيا العديد من الموارد التي يمكنها استخدامها"."