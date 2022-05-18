قبل إغلاقه.. طوابير أمام فروع ماكدونالدز في موسكو! (فيديو)

اصطف روس في محطة قطار بموسكو للحصول على ما قد تكون آخر وجبة "بيغ ماك" من أحد مطاعم ماكدونالدز القليلة التي لا تزال مفتوحة في البلاد.

وبدأت أكبر سلسلة لمطاعم البرغر في العالم إغلاق أبوابها في روسيا بعد أكثر من 30 عاما على وجودها، لتصبح واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية التي تغادر البلاد بعد غزوها لأوكرانيا.

ويُنهي إغلاق ماكدونالدز فصلا في تاريخ الشركة الأميركية التي قدمت البرغر في روسيا بوصفه رمزا للرأسمالية الغربية.

وقالت إيرينا البالغة من العمر 32 عاما، والتي كانت واقفة في طابور عند الفرع الكائن بمحطة لينينغرادسكي في موسكو حيث تتجه القطارات شمالا إلى سان بطرسبرغ، "تعمل ماكدونالدز في أماكن قليلة الآن… أفتقد ماكدونالدز، لذلك عندما أذهب إلى سان بطرسبرج سأشتري بيغ ماك".

No more golden arch in Russiahttps://t.co/F4inNsKelO — juneli (@june_juneli) May 18, 2022 Advertisement

وتعتزم ماكدونالدز بيع 84 بالمئة من مطاعمها في روسيا البالغ عددها 850 إلى أحد المشترين المحليين.

ولن يُسمح للمالكين الجدد باستخدام اسم ماكدونالدز والشعار والعلامة التجارية وقائمة الطعام، وق دترك ذلك بعض الروس في قلق بشأن جودة المنتج الجديد.

وقالت آلا (21 عاما) :"قرأت أمس أن ماكدونالدز ستغلق قريبا وتفتتح تحت اسم جديد، لذلك هرعت إلى هنا اليوم لشراء برغر الجبن المفضل لدي ورقائق البطاطس.. ماذا لو ساءت الجودة بعد تغيير العلامة التجارية؟".

وستحتفظ ماكدونالدز بعلامتها التجارية في روسيا، والتي قال محللون إنها تركت الباب مفتوحا للعودة.

وقال مصدر مقرب من الشركة إن المطاعم ستُعيد فتح أبوابها بملكية وعلامة تجارية جديدة في حزيران.