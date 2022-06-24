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عربي-دولي

خلل فادح وخطير.. صاروخ انطلق ثم ارتد إلى منصته (فيديو)

Lebanon 24
24-06-2022 | 23:00
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رصدت مقاطع فيديو حادثة غريبة للغاية وقعت لصاروخ روسي مضاد للطائرات في إقليم دونباس، حيث تحتدم المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أسابيع.


وأظهرت مقاطع الفيديو أعمدة دخان بيضاء في ليل مظلم، ناتجة عن إطلاق صواريخ من منصة أرضية، ثم انطلق صاروخ ثالث الذي حلق لثوان عدة قبل أن يغير مساره 180 درجة ويسقط بشكل رأسي على منصة إطلاقه.
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وذكرت تقارير إخبارية أن الحادثة وقعت قرب بلدة في ألشيفسك التي تبعد 88 كيلومترا جنوب مدينة سيفرودونيتسك، محور القتال الرئيسي في حرب أوكرانيا بالأسابيع الأخيرة.
 
 
ويعتقد أن الصاروخ الذي وقعت فيه المشكلة جزء من منظومة "إس- 300" المضادة للطيران، وتديرها القوات الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة لوغانسك التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.
وليس من الواضح سبب الخلل الفني الذي أدى إلى وقوع الانفجار الضخم، وسط توقعات بأن الأسباب قد تعود إلى هجوم إلكتروني أو تشويش من جانب طائرة أوكرانية مسيرّة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية ، اندلع حريق من الموقع القريب من المباني السكنية. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بين القوات الروسية أو تلك الموالية لها في الحادث.
(سكاي نيوز)
 
المصدر: سكاي نيوز
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