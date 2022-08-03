الحوار في مصر يتواصل.. وانتقادات لتباطؤ الحريات

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وسط انتقادات ومخاوف في مصر من تباطؤ المسار، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الجلسة الرابعة له، أمس، لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، التي يفترض أن تشهد بدء الحوار عليها فعلياً بين النظام ومؤيديه من جهة، وأطياف من المعارضة المدنية وشخصيات عامة من جهة أخرى، في الأسابيع المقبلة، للعمل على تحقيق انفراجة سياسية بعد سنوات من التضييق على الحريات العامة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" الكويتية إن مجلس الأمناء يريد أن ينتهي من الإجراءات التنظيمية قبل بدء جلسات الحوار الفعلية، التي تشارك فيها قوى سياسية من مختلف الأطياف، وأنها لا تسعى لتعطيل الحوار، بقدر ما تسعى لوضع أسس تنظيمية متينة من أجل ضمان إجراء جلسات الحوار بسلاسة ودون أي تعثر، وأنه سيتم الإعلان قريباً عن موعد أولى جلسات الحوار الموسع.ويواجه الحوار الوطني أزمات عدة، إذ ترى أصوات المعارضة أن هناك مخاوف جدية من أن يتحول الحوار إلى مجرد مكلمة، وألا ينتهي إلى مخرجات حقيقية تنفذ على أرض الواقع، إذ كتب المفكر والكاتب الناصري عبد الله السناوي، عن «مأزق الحوار الوطني» في صحيفة الشروق اليومية، أمس الأول، مؤكداً أن "لا أحد عاقل في مصر مستعد أن يتحمل مسؤولية إفشال الحوار الوطني".