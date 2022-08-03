Advertisement

عربي-دولي

الحوار في مصر يتواصل.. وانتقادات لتباطؤ الحريات

Lebanon 24
03-08-2022 | 17:00
A-
A+
Doc-P-977389-637951625107319038.jpg
Doc-P-977389-637951625107319038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط انتقادات ومخاوف في مصر من تباطؤ المسار، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الجلسة الرابعة له، أمس، لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، التي يفترض أن تشهد بدء الحوار عليها فعلياً بين النظام ومؤيديه من جهة، وأطياف من المعارضة المدنية وشخصيات عامة من جهة أخرى، في الأسابيع المقبلة، للعمل على تحقيق انفراجة سياسية بعد سنوات من التضييق على الحريات العامة.
Advertisement
وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" الكويتية إن مجلس الأمناء يريد أن ينتهي من الإجراءات التنظيمية قبل بدء جلسات الحوار الفعلية، التي تشارك فيها قوى سياسية من مختلف الأطياف، وأنها لا تسعى لتعطيل الحوار، بقدر ما تسعى لوضع أسس تنظيمية متينة من أجل ضمان إجراء جلسات الحوار بسلاسة ودون أي تعثر، وأنه سيتم الإعلان قريباً عن موعد أولى جلسات الحوار الموسع.
ويواجه الحوار الوطني أزمات عدة، إذ ترى أصوات المعارضة أن هناك مخاوف جدية من أن يتحول الحوار إلى مجرد مكلمة، وألا ينتهي إلى مخرجات حقيقية تنفذ على أرض الواقع، إذ كتب المفكر والكاتب الناصري عبد الله السناوي، عن «مأزق الحوار الوطني» في صحيفة الشروق اليومية، أمس الأول، مؤكداً أن "لا أحد عاقل في مصر مستعد أن يتحمل مسؤولية إفشال الحوار الوطني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2022-08-03
23:00 | 2022-08-03
17:30 | 2022-08-03
17:00 | 2022-08-03
16:59 | 2022-08-03
16:30 | 2022-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website