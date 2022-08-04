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مذكرات كوشنر تكشف: كيلي كان يتجسس على مكالمات ترامب سراً

Lebanon 24
04-08-2022 | 00:00
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كشف غاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مذكراته التي ستصدر هذا الشهر، أن كبير موظفي البيت الأبيض السابق، جون كيلي، كان "يتنصت على كل محادثات الرئيس ترامب سرا".

وأفاد كوشنر، في المذكرات التي ستصدر تحت عنوان "كسر التاريخ: مذكرات البيت الأبيض"، والمقرر أن تنشر يوم 23 آب، أن ترامب لم يكن على علم بهذا التنصت على مكالماته الهاتفية، حتى بعد إعلان رحيل كيلي في أواخر عام 2018، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".
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وعندما علم ترامب بالأمر عقب مغادرة كيلي، أصدر أمرا بمنع أي من كبار موظفي البيت الأبيض من التنصت على مكالماته، بحسب كوشنر.
 
وكتب صهر ترامب في مذكراته عن علاقته المتوترة مع كيلي، الذي قيد وصوله إلى معلومات سرية عام 2018، ومنعه من المشاركة في محادثات بشأن فتح سفارة أميركية في القدس في تشرين الثاني 2017.

ويذكر أن كيلي عمل في البيت الأبيض مع ترامب لمدة 17 شهرًا تقريبًا.

وذكر كوشنر أن القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، أثار مراقبة كيلي لمكالمات ترامب قبل عشاء رسمي لنائب الرئيس وقتذاك، مايك بنس، في 28 كانون الاول 2018، قبل يوم واحد من المغادرة النهائية لكيلي من البيت الأبيض.

وأفاد كوشنر أن مولفاني قام بتسليم ترامب وثيقة ليوقعها، قائلا لترامب: "سينهي هذا الممارسة التي بدأها كيلي بالاستماع إلى جميع مكالماتك الهاتفية".
 
وكتب كوشنر أن ترامب كان غاضبًا لسماع أن كيلي كان يراقب مكالماته دون علمه، ورد ترامب بذهول على مولفاني: "فعل كيلي ماذا؟ أوقفوا ذلك على الفور".

ولكن كوشنر أقر أنه لا يعرف طبيعة أو محتوى الوثيقة التي قدمها مولفاني لترامب من أجل توقيعها وإنهاء هذه الممارسة.

ووفقًا لتقرير سابق، كان ترامب أحيانًا يخبر جهات الاتصال بتجنب مهاتفته على خطوط البيت الأبيض لاشتباهه في عمليات تنصت.
(العربية)
 
المصدر: العربية
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