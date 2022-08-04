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"العفو الدولية" تتهم أوكرانيا بانتهاك القوانين الدولية..اليكم السبب!

Lebanon 24
04-08-2022 | 01:30
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صرحت منظمة العفو الدولية أن القوات الأوكرانية تنتهك القوانين الدولية والعسكرية عندما تنشر الأسلحة والمعدات في مدارس ومستشفيات المدن وتعرض للخطر حياة السكان المدنيين.
 
ونقل تقرير جديد للعفو الدولية عن تصريح الأمين العام للمنظمة، أنييس كالامار، قوله: "سجلنا حالات تكشف تعريض القوات الأوكرانية حياة السكان المدنيين للخطر وانتهاكها القوانين العسكرية أثناء أعمالها في المناطق السكنية. اعتبار هذه المواقع مراكز دفاعية للجيش الأوكراني لا يعفيها من الامتثال للقانون الإنساني الدولي".
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وأضاف التقرير أن القوات الأوكرانية "تلحق أضرارا بالسكان المدنيين... عندما تستخدم أنظمة الأسلحة في التجمعات السكنية بما في ذلك في المدارس والمستشفيات"، مشددا على أن أوكرانيا تنتهك بهذه الصورة ليس القوانين العسكرية فحسب، بل والقوانين الإنسانية الدولية.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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