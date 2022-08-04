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مقتل نائبة بالكونغرس بعد حادث تصادم "مروع"..اليكم ما حصل!

Lebanon 24
04-08-2022 | 04:00
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لقيت نائبة بالكونغرس الأميركي وثلاثة آخرين، مصرعهم في حادث سيارة "مروع" بولاية إنديانا.


وقال مكتب النائبة بالكونغرس الأميركي، جاكي والورسكي، وشرطة ولاية إنديانا، إن والورسكي واثنين من مساعديها لقوا حتفهم الأربعاء عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بسيارة انحرفت عن مسارها ودخلت الاتجاه المعاكس.
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ونعى الرئيس جو بايدن وأعضاء الكونغرس النائبة الجمهورية والورسكي (58 عاما) العضوة في مجلس النواب الأميركي عن الدائرة الثانية في ولاية إنديانا والتي كان من المعروف عنها سعيها المستمر للتعاون مع زملائها من الحزبين لخدمة مصالح أبناء دائرتها. وقال البيت الأبيض إنه سينكس الأعلام حدادا عليها.

وكتب وزير النقل بيت بوتيجيج، وهو ديمقراطي، على تويتر: "على الرغم من أننا ننتمي إلى خلفيات سياسية مختلفة للغاية، إلا أنها كانت دائما على استعداد للتعاون طالما وجدت هناك أرضية مشتركة".

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة إلكارت إن النائبة كانت تسير على طريق إنديانا بعد ظهر الأربعاء مع مساعدتها إيما طومسون (28 عاما) وأحد مديري دائرتها ويدعى زاكري بوتس (27 عاما).

وذكر أن "سيارة متجهة نحو الشمال تحركت يسارا متجاوزة منتصف الطريق واصطدمت مقدمتها" بمقدمة سيارة والورسكي مما أسفر عن مقتل ركابها الثلاثة. وأضاف أن سائقة السيارة الأخرى وتدعى إيديث شموكر(56 عاما) لقيت حتفها في موقع الحادث بالقرب من بلدة ناباني بشمال إنديانا.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في بيان إن والورسكي "جلبت بشغف أصوات الناخبين في شمال إنديانا إلى الكونغرس، وأعجب بها زملاؤها من الحزبين بسبب لطفها".
(سكاي نيوز)
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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