روسيا تستهدف مسقط رأس زيلينسكي

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أكدت أوكرانيا بدء روسيا في تشكيل قوة عسكرية هجومية هدفها كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي حضّ نظيره الصيني شي جينبينغ على استخدام نفوذه السياسي والاقتصادي الهائل على موسكو لوضع حد للقتال.وذكرت صحيفة جنوب الصين الصباحية، امس، أن كييف تسعى إلى فرصة للتحدث مباشرة مع الرئيس الصيني ليساعد في إنهاء الحرب. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال زيلينسكي: "الصين دولة قوية جدا، واقتصاد قوي... لذا فإنّ بوسعها التأثير على روسيا سياسيا واقتصاديا. كما أن الصين عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".من ناحية أخرى، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس، بأن القوات الروسية منخرطة في نشاط عسكري كبير، إذ تطلق النار من الدبابات وتشنّ قصفا مدفعيا في عدة أجزاء من أوكرانيا، وتستعد لعمليات هجومية جديدة في جنوب البلاد، مؤكدة أنها "بدأت في تشكيل قوة عسكرية هجومية هدفها كريفي ريه، مسقط رأس زيلينسكي".