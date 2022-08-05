الخارجية الصينية فرضت عقوبات على بيلوسي ردا على زيارة تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ردا على زيارتها لتايوان.



واكدت في بيان اوردته "روسيا اليوم" ،"بيلوسي تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها بزيارتها إلى تايوان"، منوهة بفرض عقوبات على بيلوسي وأفراد عائلتها.

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