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الحكومة الأوكرانية توافق على مرسوم زيلينسكي بشأن مصادرة ممتلكات روسية

Lebanon 24
05-08-2022 | 15:30
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وافقت الحكومة الأوكرانية على مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشأن مصادرة أكثر من 900 عقار روسي على الأراضي الأوكرانية.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال: "وافقت الحكومة اليوم على مرسوم رئاسي يقترح مصادرة 903 منشأة تخص الدولة الروسية وهي 79 شركة، و824 من الممتلكات".
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وأشار إلى أن جميع الممتلكات الروسية، التي تخطط السلطات الأوكرانية لمصادرتها، تنقسم إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى هي الممتلكات التي تملكها الدولة الروسية، والثانية هي الأصول المملوكة لمواطنين وشركات روسية خاضعة للعقوبات، والثالثة أصول البنوك الروسية.
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