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غزة تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل.. وسماع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب!

Lebanon 24
06-08-2022 | 12:27
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أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، إطلاق صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء موجة العنف الأخيرة مع حركة "الجهاد الإسلامي".


وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن صفارات الإنذار دوّت في غوش دان بالقرب منتل أبيب.
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وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ في بيان صحافي.
 
وأوضحت في بيانها "ضمن عملية وحدة الساحات سرايا القدس تقصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة".
 
ومنذ ظهر الجمعة، تؤكد إسرائيل أنها استهدفت مواقع تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" التي قتل 15 من مقاتليها حسب الجيش الإسرائيلي، فيما تحدثت سلطات غزة عن سقوط 15 قتيلا بينهم فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، و125 جريحا.
 
يتوقع الجيش الإسرائيلي بأن يواصل قصف قطاع غزة من الجو لمدة أسبوع، مشيرا السبت إلى عدم وجود أي محادثات حاليا بشأن وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد.
(سكاي نيوز)
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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