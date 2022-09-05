روسيا تفرض عقوبات على ممثلين أميركيين شهيرين... من هما؟

أضافت روسيا إلى قائمة العقوبات 25 مواطنا أميركيا كرد فعل على عقوبات واشنطن.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إنّه من بين الشخصيات أعضاء في الكونغرس الأميركي، ومسؤولين رفيعي المستوى، وممثلين عن مجال الأعمال، وخبراء، فضلا عن الممثلين شون بن وبن ستيلر.

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(روسيا اليوم)