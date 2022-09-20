عاصفة رعدية تشعل حريقاً كبيراً في مصفاة نفط بفنزويلا (فيديو)

أعلن وزير النفط في فنزويلا طارق العيسمي، عن إخماد حريق تسببت فيه عاصفة رعدية، في مصفاة "بويرتو لا كروز" النفطية، من دون وقوع إصابات بشرية أو تعطل العمليات.

ووفقاً لمصادر وصور شاهدتها "رويترز"، فقد عمل رجال الإطفاء في شركة النفط الحكومية وأطقم أخرى لساعات لإخماد النيران، التي اندلعت في أحد مستودعات الرواسب، لتتسبب في تصاعد عمود طويل من الدخان وانتشار جزيئات سوداء على الشواطئ القريبة.

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A massive fire broke out today at an oil refinery in Puerto La Cruz (Anzoátegui state), Venezuela, after lightning struck a lagoon that contains hydrocarbon traces.



Oil Minister Tareck El Aissami said the fire is mostly under control and no one was injured. pic.twitter.com/t2VeaBMlsd — venezuelanalysis.com (@venanalysis) September 19, 2022



وقال العيسمي: "أخمدنا الحريق تماما"، مؤكداً أن إنتاج البنزين لم يتأثر. وقال العيسمي: "أخمدنا الحريق تماما"، مؤكداً أن إنتاج البنزين لم يتأثر.

وجرى نقل العمال من المنشأة الواقعة على الساحل الشرقي لفنزويلا.