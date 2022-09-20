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عاصفة رعدية تشعل حريقاً كبيراً في مصفاة نفط بفنزويلا (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2022 | 01:00
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أعلن وزير النفط في فنزويلا طارق العيسمي، عن إخماد حريق  تسببت فيه عاصفة رعدية، في مصفاة "بويرتو لا كروز" النفطية، من دون وقوع إصابات بشرية أو تعطل العمليات.
 
ووفقاً لمصادر وصور شاهدتها "رويترز"، فقد عمل رجال الإطفاء في شركة النفط الحكومية وأطقم أخرى لساعات لإخماد النيران، التي اندلعت في أحد مستودعات الرواسب، لتتسبب في تصاعد عمود طويل من الدخان وانتشار جزيئات سوداء على الشواطئ القريبة.
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وقال العيسمي: "أخمدنا الحريق تماما"، مؤكداً أن إنتاج البنزين لم يتأثر.
 
 
وجرى نقل العمال من المنشأة الواقعة على الساحل الشرقي لفنزويلا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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