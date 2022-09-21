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عربي-دولي

هرج ومرج على متن طائرة متوجهة إلى دبي.. شاهدوا ماذا فعل هذا الراكب (فيديو)

Lebanon 24
21-09-2022 | 00:04
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حالة من الذعر بين الموظفين والركاب تسبب بها أحد الركاب على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) كانت متوجهة إلى دبي.

 

وانتشرت مقاطع الفيديو تظهر الرجل الذي كان مسافرا إلى دبي قادما من بيشوار، يتصرف بعنف ويضرب المقاعد ويركل نافذة الطائرة.

 

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وبحسب التقارير، فقد تشاجر الراكب مع الموظفين واستلقى على الأرض.

 

ورغم أن الموظفين بذلوا قصارى جهدهم لتهدئته إلا أنه استمر في التصرف بشكل صارخ، ما اضطرهم إلى تقييده لتجنب المزيد من الإزعاج للآخرين، وبعد فترة وجيزة، اتصل قبطان الرحلة بمراقب الحركة الجوية في دبي، وعندما هبطت الرحلة، تم احتجاز الرجل من قبل سلطات المطار، وفق "تايمز ناو".

(روسيا اليوم)

 

 

المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

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