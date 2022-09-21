المدن التي يعيش فيها أكبر عدد من الأثرياء.. هل من منطقة عربية ضمنها؟

كشف تصنيفٌ جديد عن قائمة المدن التي يعيش فيها أكبر عددٍ من الأثرياء حول العالم.



ووفقاً للقائمة التي نشرها موقع "henleyglobal"، فإن نيويورك كانت في طليعة المدن التي يتواجد فيها أكبر عدد من الأثرياء بينما كانت طوكيو في المرتبة الثانية.

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وفي ما يلي تفاصيل القائمة المُشار إليها:



1- نيويورك:



- عدد المليونيرات: 346 ألفاً

- عدد المليارديرات: 59



2- طوكيو:



- عدد المليونيرات: 305 آلاف

- عدد المليارديرات: 12 - عدد المليونيرات: 305 آلاف- عدد المليارديرات: 12



3- سان فرانسيسكو:



- عدد المليونيرات: 276 ألفاً

- عدد المليارديرات: 62



4- لندن:



- عدد المليونيرات: 272 ألفاً

- عدد المليارديرات: 38



5- سنغافورة: