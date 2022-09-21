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عربي-دولي

المدن التي يعيش فيها أكبر عدد من الأثرياء.. هل من منطقة عربية ضمنها؟

Lebanon 24
21-09-2022 | 16:00
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كشف تصنيفٌ جديد عن قائمة المدن التي يعيش فيها أكبر عددٍ من الأثرياء حول العالم.

ووفقاً للقائمة التي نشرها موقع "henleyglobal"، فإن نيويورك كانت في طليعة المدن التي يتواجد فيها أكبر عدد من الأثرياء بينما كانت طوكيو في المرتبة الثانية. 
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وفي ما يلي تفاصيل القائمة المُشار إليها:

1- نيويورك: 

- عدد المليونيرات: 346 ألفاً
- عدد المليارديرات: 59 

2- طوكيو:

- عدد المليونيرات: 305 آلاف
- عدد المليارديرات: 12

3- سان فرانسيسكو:

- عدد المليونيرات: 276 ألفاً
- عدد المليارديرات: 62

4- لندن:

- عدد المليونيرات: 272 ألفاً
- عدد المليارديرات: 38 

5- سنغافورة:

- عدد المليونيرات: 250 ألفاً
- عدد المليارديرات: 26
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