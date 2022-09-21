26
o
بيروت
28
o
طرابلس
8
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير الاتصالات الإيراني: حديثي عن تعطيل الإنترنت أُسيء نقله
Lebanon 24
21-09-2022
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، الأربعاء، إن ما نسبته له وسائل إعلام من القول إن السلطات قد تعطل خدمات الإنترنت لأسباب أمنية أُسيء نقله.
وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن الوزير عيسى زارع بور قوله: "بسبب القضايا الأمنية والمناقشات الجارية حاليا في البلاد، قد يقرر الجهاز الأمني فرض قيود على الإنترنت ويطبقها، لكن بشكل عام لم يحدث أي تخفيض في النطاق الترددي".
Advertisement
لكن بعد ذلك بوقت قصير، نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن زارع بور القول إن بعض المنافذ الإخبارية نشرت اقتباسا خاطئا له، على هامش اجتماع حكومي.
وأضاف: "في الأيام الماضية، كانت هناك مشاكل مؤقتة في بعض الأماكن ولبعض الساعات، وتم حلها، ولا تعاني شبكة الاتصالات حاليا من أي مشاكل من حيث السرعة والجودة"، دون الإشارة إلى أي احتمال لمزيد من التعطل.
ويأتي ذلك وسط احتججات شهدتها البلاد، على خلفية وفاة شابة إيرانية، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة اتهام ملابس "غير ملائمة".
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صحافية لبنانية شابة ترحل باكرا بعد صراع مع الخبيث.. العروس الجميلة نامت بسلام
Lebanon 24
صحافية لبنانية شابة ترحل باكرا بعد صراع مع الخبيث.. العروس الجميلة نامت بسلام
06:15 | 2022-09-21
21/09/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرق الإسعاف تنطلق باتجاه خلدة.. إليكم ما يجري هناك
Lebanon 24
فرق الإسعاف تنطلق باتجاه خلدة.. إليكم ما يجري هناك
13:49 | 2022-09-21
21/09/2022 01:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هرج ومرج على متن طائرة متوجهة إلى دبي.. شاهدوا ماذا فعل هذا الراكب (فيديو)
Lebanon 24
هرج ومرج على متن طائرة متوجهة إلى دبي.. شاهدوا ماذا فعل هذا الراكب (فيديو)
00:04 | 2022-09-21
21/09/2022 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. إليكم تسعيرته الصباحية في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. إليكم تسعيرته الصباحية في السوق الموازية
01:56 | 2022-09-21
21/09/2022 01:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-21
21/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:22 | 2022-09-21
تراس تناقش مع أردوغان نجاحات أوكرانيا ضد روسيا في الآونة الأخيرة
18:00 | 2022-09-21
رئيس الصين يدعو الجيش للاستعداد لأعمال قتالية
17:30 | 2022-09-21
زيلينسكي يدعو في خطاب أمام الأمم المتحدة الى فرض عقاب عادل ضدّ روسيا
17:30 | 2022-09-21
ترامب يحيي حركة "كيو أنون" لمروّجي المؤامرة
17:00 | 2022-09-21
إرجاء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المعارض
16:59 | 2022-09-21
ستولتنبرغ: دول الناتو عازمة على زيادة الضغط على روسيا وفرض عقوبات جديدة
فيديو
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
22/09/2022 03:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
23:52 | 2022-09-19
22/09/2022 03:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
02:30 | 2022-09-19
22/09/2022 03:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact