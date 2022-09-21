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عربي-دولي
لافروف وغروسي يبحثان الوضع حول محطة زابوريجيا
Lebanon 24
21-09-2022
|
14:30
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الوضع حول محطة زابوريجيا النووية، مؤكدا على التعاون لإجبار كييف على وقف قصف المحطة.
ووفقا لبيان الخارجية: "على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وتبادلا وجهات النظر بشأن أمن المنشآت النووية على أراضي أوكرانيا، بما في ذلك الوضع حول محطة زابوريجيا النووية".
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وأكد لافروف نية الجانب الروسي مواصلة التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبار نظام كييف على التوقف الفوري عن قصف المحطة والأراضي المجاورة لها، بما في ذلك مدينة إنيرغودار، حيث يعيش موظفو المحطة وعائلاتهم".
(روسيا اليوم)
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