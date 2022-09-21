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عربي-دولي

ستولتنبرغ: دول الناتو عازمة على زيادة الضغط على روسيا وفرض عقوبات جديدة

Lebanon 24
21-09-2022 | 16:59
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن دول الأعضاء في الناتو تعتزم زيادة الضغط على الاتحاد الروسي وفرض عقوبات جديدة ضد موسكو بعد التعبئة الجزئية المعلنة في الجيش الروسي.

وقال ستولتنبرغ خلال منتدى نظمته الأربعاء عن بعد "رويترز نيكست": "الرسالة من حلف شمال الأطلسي هي أنه يتوجب علينا مواصلة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا، ويجب أن نحشد المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الأمم المتحدة، للخروج بإدانة لا لبس فيها (لأفعال موسكو)".
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وأضاف إن التحالف سيواصل دعم كييف، على الرغم من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الأربعاء. "هذا الخطاب [بوتين] يفاقم الوضع، لكنه لم يكن مفاجأة. كنا مستعدين لذلك، سنبقى هادئين وسنواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا".

وأضاف أن الناتو لا يسعى للمواجهة مع روسيا وسيفعل كل شيء لمنع نشوب صراع واسع النطاق مع روسيا. "حلف شمال الأطلسي هو تحالف دفاعي. نحن لا نسعى إلى المواجهة مع روسيا، وبالتالي لن نلجأ إلى نفس الخطاب النووي المتهور والخطير كما فعل الرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين، الذي فعل ذلك عدة مرات من قبل.

وشدد ستولتنبرغ على أن "رسالتنا لا تزال هي نفسها: سنبقى هادئين ويقظين وسوف نهتم بتوفير تدابير ردع موثوقة لمنع تصعيد وتحويل هذه الحرب إلى صراع واسع النطاق بين روسيا وحلف شمال الأطلسي"، مضيفاً أن الناتو ليس طرفا في الصراع في أوكرانيا، على الرغم من أنه يدعم كييف. ولفت ستولتنبرغ الانتباه أيضا إلى حقيقة أن التحالف يفعل كل ما هو ضروري لمنع "الحسابات الخاطئة الخطيرة وسوء الفهم" التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المواجهة مع الاتحاد الروسي.
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