ترامب يحيي حركة "كيو أنون" لمروّجي المؤامرة

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في خضمّ بلورته إمكان ترشّحه لولاية رئاسية ثانية في 2024، يعمد دونالد ترامب، الذي يواجه متاعب قضائية، إلى إعادة إحياء حركة "كيو أنون" لمروجي نظرية المؤامرة التي كرّسه أعضاؤها أيقونة لهم. وفيما يتوارى المؤسس المجهول للحركة اليمينية المتطرفة المعروف باسم (Q) عن الأنظار، بدا جليّا خلال تجمّع لمؤيدي ترامب في نهاية الأسبوع في ولاية أوهايو أن الحركة مازالت قوة داعمة للرئيس السابق.وتم تداول مشاهد لمناصرين لترامب يرفعون أذرعتهم مع توجيه السبابة إلى الأعلى لدى انتهاء خطاب ترامب، على وقع موسيقى إلكترونية قال مركز "ميديا ماترز" للأبحاث التقدمية إنها نشيد الحركة وشعارها: "حيثما نذهب مجتمعين، نذهب بكامل زخمنا".وسبق أن استخدم ترامب هذه المقطوعة الموسيقية في التاسع من آب، في فيديو احتج فيه على تفتيش وحدة تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي دارته بفلوريدا، وفي مناسبات أخرى عدة.من جهة أخرى، يستعيد ترامب أفكار "كيو أنون" على شبكته "تروث سوشال". في 13 أيلول نشر صورة معدّلة له تظهره واضعاً شعار "كيو" على سترته.وتفيد إحدى نظريات "كيو أنون" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن والحزب الديموقراطي ضالعون في مؤامرة عالمية شيطانية وللتحرش بالأطفال.ومن أتباع الحركة جيكوب تشانسلي ولقبه "تشامان" الذي شارك في اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021 عاري الصدر حاملا حربة ومعتمرا خوذة بقرنين.ويقول خبراء إن الحركة باتت تتبع نظريات "ترامبية" على غرار إنكار فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2020، وأيضا مصطلح "الدولة العميقة" الذي غالبا ما يستخدمه الرئيس السابق للتنديد بموظفين حكوميين يقول إنهم يعملون على تقويض سلطات الرئيس.