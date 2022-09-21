Advertisement

عربي-دولي

ترامب يحيي حركة "كيو أنون" لمروّجي المؤامرة

Lebanon 24
21-09-2022 | 17:30
A-
A+
Doc-P-992856-637994014136160603.jpg
Doc-P-992856-637994014136160603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خضمّ بلورته إمكان ترشّحه لولاية رئاسية ثانية في 2024، يعمد دونالد ترامب، الذي يواجه متاعب قضائية، إلى إعادة إحياء حركة "كيو أنون" لمروجي نظرية المؤامرة التي كرّسه أعضاؤها أيقونة لهم. وفيما يتوارى المؤسس المجهول للحركة اليمينية المتطرفة المعروف باسم (Q) عن الأنظار، بدا جليّا خلال تجمّع لمؤيدي ترامب في نهاية الأسبوع في ولاية أوهايو أن الحركة مازالت قوة داعمة للرئيس السابق.
Advertisement
وتم تداول مشاهد لمناصرين لترامب يرفعون أذرعتهم مع توجيه السبابة إلى الأعلى لدى انتهاء خطاب ترامب، على وقع موسيقى إلكترونية قال مركز "ميديا ماترز" للأبحاث التقدمية إنها نشيد الحركة وشعارها: "حيثما نذهب مجتمعين، نذهب بكامل زخمنا".
وسبق أن استخدم ترامب هذه المقطوعة الموسيقية في التاسع من آب، في فيديو احتج فيه على تفتيش وحدة تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي دارته بفلوريدا، وفي مناسبات أخرى عدة.
من جهة أخرى، يستعيد ترامب أفكار "كيو أنون" على شبكته "تروث سوشال". في 13 أيلول نشر صورة معدّلة له تظهره واضعاً شعار "كيو" على سترته.
وتفيد إحدى نظريات "كيو أنون" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن والحزب الديموقراطي ضالعون في مؤامرة عالمية شيطانية وللتحرش بالأطفال.
ومن أتباع الحركة جيكوب تشانسلي ولقبه "تشامان" الذي شارك في اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021 عاري الصدر حاملا حربة ومعتمرا خوذة بقرنين.
ويقول خبراء إن الحركة باتت تتبع نظريات "ترامبية" على غرار إنكار فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2020، وأيضا مصطلح "الدولة العميقة" الذي غالبا ما يستخدمه الرئيس السابق للتنديد بموظفين حكوميين يقول إنهم يعملون على تقويض سلطات الرئيس.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:22 | 2022-09-21
18:00 | 2022-09-21
17:30 | 2022-09-21
17:00 | 2022-09-21
16:59 | 2022-09-21
16:55 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website