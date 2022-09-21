رئيس الصين يدعو الجيش للاستعداد لأعمال قتالية

قال الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في ندوة الدفاع الوطني واللإصلاح العسكري، عقدت في بكين، إن "جيش التحرير الشعبي الصيني يجب أن يركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقية".

وأوعز بالالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش.

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