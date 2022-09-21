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عربي-دولي

رئيس الصين يدعو الجيش للاستعداد لأعمال قتالية

Lebanon 24
21-09-2022 | 18:00
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قال الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في ندوة الدفاع الوطني واللإصلاح العسكري، عقدت في بكين، إن "جيش التحرير الشعبي الصيني يجب أن يركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقية".
وأوعز بالالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش.
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