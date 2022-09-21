تراس تناقش مع أردوغان نجاحات أوكرانيا ضد روسيا في الآونة الأخيرة

ذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية أمس الأربعاء أن رئيسة الوزراء ليز تراس ناقشت مكاسب أوكرانيا في استرداد أراض من روسيا في الآونة الأخيرة خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف المتحدث في أعقاب الاجتماع الثنائي الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "قالت رئيسة الوزراء إن الرسالة واضحة: كييف تستطيع الفوز وسوف تفوز، ويجب على المجتمع الدولي دعم السيادة الأوكرانية".

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