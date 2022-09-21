وزارة الدفاع الأرمينية تتهم أذربيجان بقصف مواقعها على الحدود

قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن أذربيجان استخدمت قذائف الهاون يوم الأربعاء لقصف مواقع أرمينيا على الحدود، مما أسفر عن إصابة رجل أرميني.

وقالت الوزارة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "في 21 أيلول، فتحت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية نيرانها من مدافع الهاون والأسلحة الصغيرة على مواقع أرمينية تقع في الجزء الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية".

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وأضافت الوزارة: "ونتيجة للأعمال الانتقامية، تم وقف إطلاق النار. وأصيب شخص على الجانب الأرمني".

وفي غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي الأذربيجانية تفيد بأن أرمينيا قصفت مواقعها على الحدود.

يشار إلى أنه في 12 سبتمبر، اندلعت الأعمال القتالية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. واتهم الجانبان بعضهما البعض ببدء التصعيد، كما أعلن الطرفان عن خسائر بين الأفراد العسكريين. وبحلول صباح اليوم التالي، اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار.