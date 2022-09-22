سيناريو متوقع.... بحال نشوب حرب نووية هذا ما سيصيبك ويصيب العالم (فيديو)

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قالت "الجزيرة" ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعلن في خطاب له اليوم الأربعاء التعبئة الجزئية للجيش في إجراء لم يُتخَّذ منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى تعرّض بلاده لتهديدات نووية، وملوحا بما تمتلكه موسكو من أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، ومُطالبا الحكومة بتوفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة.وأكد بوتين في خطابه أنه لم يكن يخادع حين أكّد أنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا، وهو ما يدفعنا للتساؤل: ماذا سيحدث حقا إذا قامت حرب نووية بين روسيا والناتو؟حسنا، هناك الكثير مما يمكن قوله عن الحرب النووية عسكريا وسياسيا، لكننا في هذا الفديو نحاول التركيز عما سيحدث لنا بالفعل، لأرواحنا وممتلكاتنا وأوطاننا، وحتى للأجيال من بعدنا، في تلك اللحظة التي تُقرِّر فيها دولة كبرى مثل روسيا أو الولايات المتحدة، إطلاق أول قنبلة نووية باتجاه خصومها.لنكن واضحين ومباشرين: لا توجد في العالم كله دولة واحدة يمكن أن تتحمَّل آثار ضربة نووية على مدينة واحدة فقط. لكن الأمر كما تعرف لا يتوقف عند ضربة واحدة فقط، مَن سيتلقى أول ضربة لا بد أن يرد بضربة أخرى كي ينتقم ويحسم الصراع لصالحه. لمعرفة شكل تطوُّر هذه الاحتمالية بنى الباحثون من جامعة برينستون الأميركية محاكاة تتطور خلالها حرب تقليدية بين روسيا والناتو إلى حرب نووية، عبر إدخال كمٍّ هائل من البيانات المتاحة والاستخباراتية إلى المحاكاة، وبافتراض أن الضربة الأولى ستكون من جانب روسيا.أنت تعرف الآن أن الأمور لن تقف عند هذا الحد. في هذا الفيديو من "ميدان"، نأخذك إلى قلب أكثر السيناريوهات رعبا على الإطلاق، وباستخدام التنبؤات العلمية نحكي لك كيف يمكن أن تتطور الحرب النووية لتطرق باب منزلك. هذه بالطبع ليست محاولة لإخافتك من سيناريو مُستبعَد الحدوث، بقدر ما هي محاولة لطرح بعض الأسئلة الجادة: لِمَ تظل الحرب النووية احتمالية قائمة من الأساس؟ لِمَ لم نتمكَّن من محوها تماما خلال 70-80 سنة مضت منذ بداية العصر النووي، رغم معرفتنا بالكوارث المتوقَّعة؟ لِمَ علينا في كل حرب أن نتخوَّف من وجودها؟ وهل يمكن أن يتخلَّص العالم من الرعب النووي يوما ما؟ "الجزيرة"