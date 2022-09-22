Advertisement

عربي-دولي

الحكم بإعدام وزير سابق في هذه الدولة... ماذا فعل؟

Lebanon 24
22-09-2022 | 05:06
A-
A+
Doc-P-993038-637994453389520705.jpg
Doc-P-993038-637994453389520705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد التلفزيون الصيني أن محكمة محلية أصدرت حكما بإعدام وزير العدل الصيني السابق فو تشنغهوا، على أن يؤجل التنفيذ لمدة عامين.

وجاء في بيان أن "فو تشنغهوا حُكم عليه بالإعدام بتهمة الرشوة مع وقف التنفيذ لمدة عامين".
Advertisement

ووجدت المحكمة أن الوزير السابق استخدم منصبه الرسمي لتلقي رشاوى لتحقيق مكاسب شخصية وتفضيل أفراد في ممارسة الأعمال التجارية، و"إخفاء أدلة على جرائم مفترضة لشقيقه الأصغر".

وبحسب التحقيقات، فقد تلقى فو تشنغهوا رشاوى بأكثر من 117 مليون يوان، وهو ما يعادل نحو 16.5 مليون دولار.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:43 | 2022-09-22
08:30 | 2022-09-22
08:00 | 2022-09-22
07:55 | 2022-09-22
07:36 | 2022-09-22
07:30 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website