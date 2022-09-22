الحكم بإعدام وزير سابق في هذه الدولة... ماذا فعل؟

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أفاد التلفزيون الصيني أن محكمة محلية أصدرت حكما بإعدام وزير العدل الصيني السابق فو تشنغهوا، على أن يؤجل التنفيذ لمدة عامين.وجاء في بيان أن "فو تشنغهوا حُكم عليه بالإعدام بتهمة الرشوة مع وقف التنفيذ لمدة عامين".ووجدت المحكمة أن الوزير السابق استخدم منصبه الرسمي لتلقي رشاوى لتحقيق مكاسب شخصية وتفضيل أفراد في ممارسة الأعمال التجارية، و"إخفاء أدلة على جرائم مفترضة لشقيقه الأصغر".وبحسب التحقيقات، فقد تلقى فو تشنغهوا رشاوى بأكثر من 117 مليون يوان، وهو ما يعادل نحو 16.5 مليون دولار.