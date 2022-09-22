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عربي-دولي

رئيس الأركان الإيراني: نرصد تحركات الصهاينة وسنرد بقوة على أي تهديد

Lebanon 24
22-09-2022 | 06:21
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قال قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن "بلاده ترصد تحركات من وصفهم بالصهاينة، وسترد بقوة إذا شعرت بأي تهديد منهم أو ممن يدعمهم".

وفي كلمته خلال ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، تحدث باقري عن تهديدات محتملة من جانب إسرائيل، ونصح دول الخليج بالانتباه إلى "فتن الكيان الصهيوني" الذي أكد أن وجوده "مصدر شر".
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ورأى باقري أن "كافة المناطق التي تنفذ فيها القوات المسلحة الإيرانية مهامها تظهر للعالم مدى قوة إيران".
 
(الجزيرة)
 
 
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