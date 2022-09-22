26
o
بيروت
26
o
طرابلس
5
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
5
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السيسي: تغير المناخ يشكل تحديا وجوديا
Lebanon 24
22-09-2022
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده ستدعم الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز عمل المناخ، معتبرا أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا.
وفي كلمة له أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ، قال السيسي: "إننا نتراجع كمجتمع دولي عن التزاماتنا في مواجهة تغير المناخ بصرف النظر عن أي ظرف عالمي أو خلاف سياسي".
Advertisement
وشدد على "أننا سندعم الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز عمل المناخ بالشراكة مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل"، مشيرا إلى أن "التحديات الخاصة بتغير المناخ تمثل أعباء إضافية على دولنا جميعا وخاصة الدول النامية".
وأكد السيسي "أننا نعلم ما يتعين على الدول النامية والأقل نموا مواجهته للوفاء بتعهداتها المناخية في جهود التنمية والقضاء على الفقر في ظل أزمتي الغذاء والطاقة"، معتبرا أن "تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا".
وأضاف: "أتطلع لاستقبالكم في قمة المناخ، وأثق في أن اجتماعنا سيخرج برسالة قوية تمهد الطريق لتحقيق نتائج ملموسة في شرم الشيخ".
ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ لعام 2022، COP27، الذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 18 تشرين الثاني 2022.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الجبنة البيضاء" تثيرُ موجة جدلٍ في لبنان.. ماذا يحصل في السّوق؟
Lebanon 24
"الجبنة البيضاء" تثيرُ موجة جدلٍ في لبنان.. ماذا يحصل في السّوق؟
23:03 | 2022-09-21
21/09/2022 11:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"مُفاجآت" واردة.. ماذا سيفعل عون بعد مغادرته بعبدا؟
Lebanon 24
"مُفاجآت" واردة.. ماذا سيفعل عون بعد مغادرته بعبدا؟
05:00 | 2022-09-22
22/09/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحيّة.. ماذا قال السفير السعودي عن لبنان؟
Lebanon 24
تغريدة صباحيّة.. ماذا قال السفير السعودي عن لبنان؟
01:31 | 2022-09-22
22/09/2022 01:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر الطقس خلال هذا الاسبوع.. سيول وفيضانات وهذا ما كشفه الاب خنيصر عن لبنان
Lebanon 24
مخاطر الطقس خلال هذا الاسبوع.. سيول وفيضانات وهذا ما كشفه الاب خنيصر عن لبنان
09:32 | 2022-09-22
22/09/2022 09:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-22
22/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2022-09-22
ماضي أفغانستان معروف... لكن ما وجهتها المستقبلية؟
16:59 | 2022-09-22
ترامب: بإمكان الرئيس الأميركي رفع السرية عن الوثائق بمجرد التفكير بذلك
16:30 | 2022-09-22
رئيس مجلس الدوما: لا حصانة للنواب من التعبئة
16:00 | 2022-09-22
الصين تدعو لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
15:30 | 2022-09-22
ماكرون: أزمة الديمقراطيات سببها الضغط على المجتمعات
15:00 | 2022-09-22
الكرملين يعلق على "نزوح" الرجال من التجنيد بعد قرار التعبئة
فيديو
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
23/09/2022 00:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
23/09/2022 00:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
23/09/2022 00:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact