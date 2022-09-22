Advertisement

عربي-دولي

السعودية تُعلن عن إرسال أول امرأة إلى الفضاء... متى موعد إطلاق الرحلة؟ (صورة)

Lebanon 24
22-09-2022 | 07:36
A-
A+
Doc-P-993096-637994543173032501.jpg
Doc-P-993096-637994543173032501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، برنامج "رواد الفضاء"، لتأهيل كوادر سعودية لخوض رحلات فضائية والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف البرنامج إلى "الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا والإسهام في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء"، مشيرة إلى أن البرنامج كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030 بالسعودية، ويتضمن "إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية".
Advertisement

وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء، أنه سيتم إطلاق أول الرحلات في العام 2023، وستضم الرحلة أول طاقم "رائدة ورائد فضاء سعوديين"، لتسجل المملكة بذلك حدثا تاريخيا مهما من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء.
 
صورة
 
(روسيا اليوم)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-09-22
10:30 | 2022-09-22
10:22 | 2022-09-22
10:00 | 2022-09-22
09:30 | 2022-09-22
09:06 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website