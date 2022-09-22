بلد جديد يُريد الإنضمام إلى "الناتو"... ما هو؟

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قالت فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو، في لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الهدف الأولوي لسلطات الإقليم يكمن في الانضمام إلى الناتو.وأضافت عثماني، الموجودة في نيويورك مع وزيرة خارجية بلادها دونيكا جيرفالا: "ستساهم عضوية كوسوفو في الاتحاد الأوروبي والناتو، في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. والعضوية في هذا الحلف هي من أولويات الدولة بالنسبة لكوسوفو، وهي شرط لضمان السلام في المنطقة وتعزيز القيم المشتركة".في وقت سابق، أعلنت قيادة وحدة KFOR العاملة تحت رعاية الناتو، عن إجراء تدريبات مشتركة مع بعثة سيادة القانون EULEX وشرطة كوسوفو الخاصة بتنفيذ عمليات الرد السريع.وستقام مناورات "السيف الذهبي -2022"، في 27 أيلول في قاعدة نوفو سيلو بالقرب من بلدة فوشيترن بالقرب من الجزء الشمالي من المنطقة التي يقطنها الصرب في كوسوفو.