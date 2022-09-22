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عربي-دولي

بلينكن: لن ندع بوتين يفلت من المحاسبة

Lebanon 24
22-09-2022 | 13:15
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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، دول العالم إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية غزوه لأوكرانيا.

وقال بلينكن في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حضرته روسيا إن "النظام العالمي الذي اجتمعنا هنا لدعمه يٌدمر أمام أعيننا. لا يمكننا، ولن ندع بوتين يفلت" من المحاسبة.
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وأضاف بلينكن أن هناك إجماع على إدانة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، مؤكدا: "سنواصل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وتابع وزير الخارجية الأميركي أن "بوتين يلوح باستخدام السلاح النووي وعلى كل أعضاء الأمم المتحدة المطالبة بوقف مثل هذه التهديدات فورا".

وذكر أن "روسيا تستمر في قصف الأراضي ومخازن الحبوب مما يزيد في أزمة الغذاء عبر العالم"، مبينا أنه "كلما تعرضت القوات الروسية للهزيمة في أوكرانيا زادت في ارتكاب الفظائع ضد الأوكرانيين".

وقال الوزير الاميركي أن "بوتين يسعى إلى توسيع النزاع وتصعيده وتعقيده عبر إعلان التعبئة والتلويح باستخدام النووي والتوجه لضم أجزاء من أوكرانيا".

(الحرة)
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