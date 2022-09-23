محادثات هاتفية بين بن سلمان وبوتين.. هذا ما بحثاه

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استعداد السعودية لبذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة الراهنة في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم فيه الشكر للأمير محمد بن سلمان على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.

ونوّه بوتين بانضمام المملكة لمنظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار، مؤكدًا تطلع الأعضاء لمساهمة السعودية الفاعلة في أعمال المنظمة.

كما جرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

(سكاي نيوز)