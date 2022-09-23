أرمينيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار بين البلدين

اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، الجمعة، أذربيجان، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين البلدين، حسبما نقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية.



Advertisement