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عربي-دولي

أرمينيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار بين البلدين

Lebanon 24
23-09-2022 | 02:57
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اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، الجمعة، أذربيجان، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين البلدين، حسبما نقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية.
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