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عربي-دولي

إجتماع وزاري خليجي - أوروبي في نيويورك... وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
23-09-2022 | 05:55
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عقد الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي الـ27، برئاسة فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أن الاجتماع عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
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وناقش الاجتماع آفاق العلاقات الخليجية الأوروبية القائمة على تاريخ طويل من التفاهم والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة، وبحث مدى أهمية تكثيف العمل الخليجي الأوروبي من أجل ضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وشدد الاجتماع الخليجي الأوروبي على توطيد العمل المشترك في مجالات مختلفة، أهمها الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي بحسب المبادرات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى سبل دعم وتقديم كل التسهيلات الاستثمارية لقطاع الأعمال في أوروبا ودول الخليج، بهدف تحقيق مزيد من الازدهار والرفاهية للشعوب الخليجية والأوروبية.
وبحث الاجتماع آليات تيسير التجارة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، كما استعرض مستجدات تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الطرفين وأهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها.
 
 
(سبوتنيك)
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