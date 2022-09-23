26
o
بيروت
27
o
طرابلس
10
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لليوم السادس على التوالي.. محتجون يعتصمون في وسط عاصمة مولدوفا
Lebanon 24
23-09-2022
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل أنصار حزب "شور" المولدوفي المعارض لليوم السادس اعتصامهم في مخيم قرب مبنى البرلمان في العاصمة كيشيناو، محذرين من تصعيد الاحتجاجات الأحد المقبل.
وأصبح حزب "شور" القوة السياسية الوحيدة التي دعمت رسميا الاحتجاجات المناهضة للحكومة لكتلة الشيوعيين والاشتراكيين في الربيع، يطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة البلاد مايا ساندو وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
Advertisement
ونصبت المعارضة الأحد الماضي مخيما أطلق عليه "مدينة التغيير" في الساحة أمام البرلمان، حيث نزل عشرات المتظاهرين.
وقامت الشرطة بتشديدي الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمخيم، لكن المتظاهرين يتصرفون بشكل سلمي ولا يتسببون بأي اضطرابات.
وقال يوري كوزنتسوف، مستشار الكتلة البرلمانية لحزب "شور"، في تصريح لوكالة "نوفوستي": "اليوم هو اليوم السادس للاحتجاج. ننظم مسيرات في المخيم كل يوم، لذلك لا نترك للسلطات مجالا للاسترخاء. يعتزم الناس الوقوف حتى النهاية حتى تلبية مطالبهم التي تشمل خفض وتيرة ارتفاع الأسعار واستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيب نادين الراسي ينشر لها صورة جديدة.. بدت نحيفة جداً شاهدوا كيف أصبحت
Lebanon 24
خطيب نادين الراسي ينشر لها صورة جديدة.. بدت نحيفة جداً شاهدوا كيف أصبحت
04:00 | 2022-09-23
23/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
01:52 | 2022-09-23
23/09/2022 01:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تل ابيب تخسر الجولة.. و"حزب الله" يكسر قواعد الاشتباك
Lebanon 24
تل ابيب تخسر الجولة.. و"حزب الله" يكسر قواعد الاشتباك
04:00 | 2022-09-23
23/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"
Lebanon 24
رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"
01:45 | 2022-09-23
23/09/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-23
23/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2022-09-23
تركيا ترسل 3 آلاف شرطي إلى قطر... ما السبب؟
14:00 | 2022-09-23
"المؤامرة لن تمر"... العدو الاسرائيلي يحاول فرض أفكاره في المدارس الفلسطينية
13:51 | 2022-09-23
هل يشارك رئيس أوكرانيا بقمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ؟
13:30 | 2022-09-23
جمهورية القرم: اليوم هو بداية رسم ملامح جديدة لجنوب روسيا
13:00 | 2022-09-23
ترامب: بلادنا تتدحرج نحو الجحيم
12:42 | 2022-09-23
من واشنطن إلى موسكو.. "رسائل خاصة" للتحذير من "خطوة النووي"
فيديو
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
23/09/2022 21:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
23/09/2022 21:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
23/09/2022 21:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact