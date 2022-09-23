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عربي-دولي

توضيح من الكرملين بعد "ضجة" التعبئة العسكرية في روسيا

Lebanon 24
23-09-2022 | 15:30
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قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، يوم الجمعة، إن السلطات الروسية تقدم معلومات كافية بشأن التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلن عنها، خلال الأسبوع الجاري، داعيا إلى الابتعاد عما وصفها بـ"الاستفزازات" و"التقارير الكاذبة".
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وأضاف بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إن رد الفعل الشديد والهستيري بدا مفهوما، خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الخطوة، بحكم نقص بعض المعلومات "بل إن ذلك مبرر، لكن منذ الأمس، جرى تفعيل كافة الخطوط الساخنة والمكاتب ذات الصلة بالقرار الحكومي، من أجل التوضيح للمواطنين".

وأشار المسؤول الروسي إلى ما وصفها بتقارير كاذبة كثيرة واستفزازات في المنصات الاجتماعية، قائلا إن المطلوب هو التعامل معها بحذر، تفاديا للوقوع في حبالها.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تعبئة عسكرية جزئية، فيما أوضح وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أن 300 ألف من العسكريين الاحتياطيين ستجري الاستعانة بهم، على أن يخضعوا لتدريب قبل إرسالهم إلى مناطق تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة، في إشارة إلى أوكرانيا.

ويقول خبراء عسكريون إن روسيا لجأت إلى إعلان التعبئة العسكرية الجزئية لأجل تجاوز "إخفاقات عسكرية" في شرق أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو التي أكدت أن العملية تتقدم وفق الجدول الموضوع لها.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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