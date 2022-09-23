24
o
بيروت
24
o
طرابلس
8
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خبير كندي: ساذج من يعتقد أن الروس سيخسرون الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
23-09-2022
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عالم النفس والإعلامي الكندي جوردان بيترسون أنه "من السذاجة" الاعتقاد بأن "الروس سيخسرون الحرب" في أوكرانيا أو "أننا سنفوز".
وقال بيترسون في حوار تلفزيوني ردا على سؤال عن إمكانية انتصار الغرب على روسيا في أوكرانيا: "أنا لا أفهم ذلك. ماذا تقصد بأننا سنفوز؟ بم سنفوز هنا بالضبط؟"، مشيرا إلى أنه حتى لو قرر بوتين الانسحاب من أوكرانيا، فأن أراضيها ستبقى "أنقاضا يتصاعد منها الدخان".
Advertisement
وشدد على أنه من المستحيل أن ينتصر الغرب في أي حرب ضد روسيا، لأنه "لا يمكنك الانتصار على من لا تستطيع أن تقول له لا".
وأوضح قائلا: "لا يمكننا أن نقول لا لبوتين، لأننا بعنا أرواحنا من أجل نفطه وغازه"، وأضاف "لذا، ها نحن نواجه شتاء قاسيا للغاية."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيب نادين الراسي ينشر لها صورة جديدة.. بدت نحيفة جداً شاهدوا كيف أصبحت
Lebanon 24
خطيب نادين الراسي ينشر لها صورة جديدة.. بدت نحيفة جداً شاهدوا كيف أصبحت
04:00 | 2022-09-23
23/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تل ابيب تخسر الجولة.. و"حزب الله" يكسر قواعد الاشتباك
Lebanon 24
تل ابيب تخسر الجولة.. و"حزب الله" يكسر قواعد الاشتباك
04:00 | 2022-09-23
23/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطة رومانسية تجمع ماريو باسيل بزوجته الروسية الشقراء.. وجمالها حديث الجمهور (صورة)
Lebanon 24
لقطة رومانسية تجمع ماريو باسيل بزوجته الروسية الشقراء.. وجمالها حديث الجمهور (صورة)
02:30 | 2022-09-23
23/09/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
01:52 | 2022-09-23
23/09/2022 01:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"
Lebanon 24
رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"
01:45 | 2022-09-23
23/09/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
21:41 | 2022-09-23
أوكرانيا تخفّض علاقاتها مع إيران رداً على إمداد روسيا بالمُسيّرات
17:53 | 2022-09-23
ولي العهد السعودي يناقش مع مسؤولين أميركيين مخرجات "قمّة جدّة"
17:44 | 2022-09-23
بايدن يتعهّد بردّ سريع وحازم في حال ضمّ روسيا أراضي أوكرانية
17:30 | 2022-09-23
واشنطن تتّخذ إجراءات لتسهيل إتصال الإيرانيين بالإنترنت
17:00 | 2022-09-23
مسيرات موالية للحكومة الإيرانية تُطالب بإعدام المحتجّين
16:30 | 2022-09-23
موسكو تحتج على عدم دعوة روسيا للمشاركة في مؤتمر فضائي في باريس
فيديو
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
24/09/2022 05:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
24/09/2022 05:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
24/09/2022 05:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact