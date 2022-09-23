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عربي-دولي

واشنطن تتّخذ إجراءات لتسهيل إتصال الإيرانيين بالإنترنت

Lebanon 24
23-09-2022 | 17:30
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أعلنت واشنطن أنها خفّفت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة بشدة وسط حملة لقمع التظاهرات المستمرة منذ أسبوع احتجاجاً على وفاة شابة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
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واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن قطع طهران الإنترنت محاولة لمنع العالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن "الإجراء الجديد سيسمح لشركات التكنولوجيا بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين".
وأضاف: "مع خروج الإيرانيين الشجعان إلى الشارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني تضاعف الولايات المتحدة دعمها لتدفّق المعلومات بحريّة إلى الشعب الإيراني".
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