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عربي-دولي
ولي العهد السعودي يناقش مع مسؤولين أميركيين مخرجات "قمّة جدّة"
Lebanon 24
23-09-2022
|
17:53
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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدّة، الجمعة، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، والمبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.
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وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمتابعة النشطة لمخرجات "قمّة جدّة"، وخاصة في مجال أمن الطاقة والاستثمار في الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار، إلى جانب التطورات في المنطقة بما في ذلك اليمن.
وأبدى الجانب الأميركي خلال اللقاء شكر الولايات المتحدة لجهود وساطة الأمير محمد بن سلمان التي تكلّلت بالنجاح بالإفراج عن مواطنين أميركيين ضمن العشرة أسرى من جنسيات مختلفة، وتقديرهم لما يبذله من جهود إنسانية في هذا الشأن.
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