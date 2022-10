ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها.. ظهرت للمرة الأولى بعد أزمة والدتها ورد فعلها يُفاجئ الجمهور (صور)

للمرة الأولى منذ أزمة والدتها ودخولها المستشفى بعد تأكيد شقيقها محمد عبدالوهاب إدمانها المخدرات وحاجتها للعلاج، أثارت هنا الفقي، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، جدلاً واسعاً بظهورها عبر حسابها على تطبيق "تيك توك".

وفي أول تعليق لابنة شيرين على دخول والدتها للمستشفى، نشرت هنا مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك، واستخدمت صورة تجمعها بوالدتها، وأرفقتها بأغنية للنجمة الأميركية بيلي ايليش بعنوان TV، وكتبت عبر الفيديو من كلمات الأغنية: "سأكون في حالة إنكار لفترة قصيرة على الأقل.. ماذا عن الخطط التي وضعناها؟".

وارفقت هنا مقطع الفيديو بتعليق باللغة الإنكليزية: "آسف إذا كنت تعرفني وأنا قطعت التواصل"، واعتبر البعض قيامها بإخفاء ملامحها ووالدتها في الصورة التي تجمعهما، دليل واضح على أن ابنة شيرين، في حالة ذهول من الأنباء المنتشرة حول والدتها، وخيبة أملها من تعاطيها للمخدرات بعد وقوفها إلى جانبها أثناء أزمتها الأخيرة.

Advertisement

وفي تصرف غريب؛ وثقت هنا الفقي، عدة مقاطع فيديو لها وهي تتمايل على بعض الأغنيات، وهو ما أثار استغراب الجمهور، حيث ظهرت في الفيديو بشكل طبيعي على عكس المتوقع، بعدما اعتقد البعض دخولها في حالة نفسية سيئة، إلا أنها ظهرت بشكل طبيعي واستخدمت مقطع من أغنية Silence للدي جي "مارشميلو"، وجاءت كلماتها: "وجدت السلام في عنفك، لا يمكن أن تريني، ليس هناك فائدة من المحاولة، أنا الأول ولقد كنت صامتاً لوقت طويل".

وتلقت هنا دعما واسعا من المتابعين، وقامت هي بوضع عدة "إعجابات" على بعض التعليقات، من بينها: "ندعم والدتك، هي محاربة بحق، وسوف تعود أقوى وسوف تكون بأمان معك ومع شقيقتك، وكل عائلتكم ستكون قوية… ابقي قوية من أجل ماما".

وبعد التفاعل الكبير مع قضية والدتها، واستغراب البعض من تجاهل الأزمة، ومحاولتها تمرير بعض الكلمات والرسائل من خلال الأغنيات، قامت هنا الفقي، بنشر مقطع فيديو جديد، يحتوي على صورة تجمعها بوالدتها شيرين عبد الوهاب، وكتبت كلمات أغنية Say You Won’t Let Go للنجم البريطاني جيمس آرثر: "أنا أريد أن أعيش بجانبك، حتى عندما نكون أشباح، لأنك كنت دائما هناك من أجلي، عندما كنت في حاجة لك كثيراً".