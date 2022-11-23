Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة مصرية شهيرة وزوجها يؤديان مناسك العمرة (صور)

Lebanon 24
23-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1013361-638047872147252932.jpg
Doc-P-1013361-638047872147252932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت الفنانة المصرية روجينا، صوراً لها برفقة زوجها الفنان المصري أشرف زكي وابنتهما مريم زكي أثناء أدائهم مناسك العمرة.
وكتبت روجينا في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، قائلة: "الحمد والشكر لله".
Advertisement
وتفاعل عدد كبير من متابعي روجينا وجمهورها مع الصور وتمنوا ان يتقبل الله عمرتهم.
 
 



من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني، تشارك الفنانة روجينا في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2023، بمسلسل "ستهم"، وهو من كتابة السيناريست ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، ويتناول سيرة أربع سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن: "الأسطى أم فارس" والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطيبات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

كما تتضمن أحداث المسلسل، سيرة المعلمة عفاف التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار، فضلًا عن "بهية"،التي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيه لسداد ديونها.
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:27 | 2022-11-23
11:15 | 2022-11-23
11:00 | 2022-11-23
08:00 | 2022-11-23
06:17 | 2022-11-23
04:38 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website