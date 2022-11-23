فنانة مصرية شهيرة وزوجها يؤديان مناسك العمرة (صور)

شاركت الفنانة المصرية روجينا، صوراً لها برفقة زوجها الفنان المصري أشرف زكي وابنتهما مريم زكي أثناء أدائهم مناسك العمرة.

وكتبت روجينا في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، قائلة: "الحمد والشكر لله".

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وتفاعل عدد كبير من متابعي روجينا وجمهورها مع الصور وتمنوا ان يتقبل الله عمرتهم.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، ويتناول سيرة أربع سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن: "الأسطى أم فارس" والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطيبات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.



كما تتضمن أحداث المسلسل، سيرة المعلمة عفاف التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار، فضلًا عن "بهية"،التي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيه لسداد ديونها.