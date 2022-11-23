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فنون ومشاهير

بعد فوز منتخب السعودية على الارجنتين.. أحلام تتراجع عن "شراء" ميسي: معروض للبيع على "بوتيكي"! (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2022 | 03:45
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بعد فوز المنتخب السعودي على الارجنتين في المباراة التي اقيمت أمس ضمن مونديال قطر، تصدر تعليق الفنانة الاماراتية احلام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخرت احلام من لاعب منتخب الارجنتين ليونيل ميسي واشارت الى انه معروض للبيع على "بوتيكي"، كما قالت.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه احلام برفقة الفنانة السورية اصالة، حيث سألتها الاخيرة عما اذا كانت قد اشترت ميسي، لترد احلام بعفوية: "كنت اريد ان اشتريه، ولكن بعد ان لعب ضد السعودية عرفت انه سيكون خاسر، فعرضته للبيع في بوتيكي".

 

 
 

كما نشرت تغريدة عبر حسابها في "تويتر" موجهة لأولئك الذين طلبوا منها شراء ميسي، كتبت فيها: "من يومين وانتوا اشتري ميسي اشتري ميسي..ليش اشتريه وهو بيلعب مع السعوديه عطيته اغنيه هديه بس ((للفوز جينا مقبلين))“.

 

وتابعت أحلام أنها ستجري اتصالًا مع ميسي من أجل مواساته؛ إذ قالت: "خلاص بتصل له وبطيب خاطره بكلمتين لا تحاتون الله يهداه من قال يلعب مع السعوديه اللي يلعب مع السعوديه يكون هذا حاله".

 

 

 

 

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