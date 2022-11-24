بعد زواج استمر 44 يوماً.. طلاق نجمة "حريم السلطان" بـ 5 دقائق

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5 دقائق فقط كانت كفيلة بانهاء زواج ميرفي بولغور Merve Bolugur و ميرت أيدين MERT AYDIN الذي استمر 44 يوماً، في محكمة بيكوز.وفي التفاصيل، انفصل الزوجان رسمياً بعد قضية طلاق بينهما، حيث لم تكتب لهما السعادة لوقت طويل بعد أن تزوجا في الشهر الماضي.وعلّقت نجمة مسلسل "حريم السلطان" عبر حساباتها على السوشيال ميديا بما معناه: "هذه هي الحياة.. عيد ميلاد سعيد لميرت وشكرا على أيامنا الجميلة ".ورفضت ميرفي بعد خروجها من المحكمة برفقة والدها، الاجابة على أسئلة الصحفيين قائلة "والدي معي، من فضلك لا تطرح أسئلة، إنه غير مرتاح".